Уряд запропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за злочини проти людяності

За словами глави Мін'юсту, безліч подібніх злочинів вчиняють проросійські бойовики.

У Кабміні підготували проект закону, що передбачає введення жорсткої відповідальності за злочини проти людяності Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів України направить доУкраїни законопроект, який передбачає внесення до КК та КПК України змін щодо запровадження кримінальної відповідальності за злочини проти людяності. Зазначений проект закону було схвалено на засіданні уряду сьогодні, 17 травня.

"Дуже знаково, що ми сьогодні приймемо і відправимо цей законопроект до парламенту, щоб в нашому законодавстві з'явилася окрема стаття 438/1, яка визначає вищу міру відповідальності стосовно осіб, які вчиняють злочини проти людяності", - заявив міністр юстиції Павло Петренко в ході засідання Кабміну.

За словами Петренка, безліч подібних злочинів вчиняються підтримуваними Росією терористами.

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею "Злочини проти людяності", санкція якої буде передбачати позбавлення волі строком від 8 до 15 років, або довічне ув'язнення.

Подібне покарання пропонується встановити за вчинення у рамках широкомасштабного або систематичного усвідомленого нападу на цивільне населення таких злочинів як вбивство, винищування, поневолення, депортація, ув'язнення (або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в порушення основних норм міжнародного права), тортури, згвалтування, сексуальне рабство та примушення до заняття проституцією.

У категорію подібних злочинів потрапляє також переслідування будь-якої групи, яку можна ідентифікувати за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними мотивами, насильницьке зникнення людей, апартеїд, а також інші діяння, які полягають в умисному спричиненні сильних страждань або фізичних ушкоджень, тяжкої шкоди психічному чи фізичному здоров'ю людини.

Нагадаємо, в листопаді минулого року група правозахисників направила на розгляд Міжнародного кримінального суду звіт з доказами злочинів проти людяності на території окупованого РФ Кримського півострову.