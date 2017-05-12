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Україна запропонувала ЄС новий формат співпраці

12 травня в 15:29

Новий формат стане заміною Східного партнерства, стимули якого вже не працюють.

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Україна з Грузією і Молдовою пропонує новий формат співпраці з Євросоюзом
Flickr/Петро Порошенко
Україна офіційно пропонує Європейському Союзу новий формат співпраці, який би включав в себе Грузію та Молдову. Новий формат став би заміною Східному партнерству, стимулів якого ці країни позбавляються після отримання безвізового режиму, зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що діалог з розробки такого формату вже почався. Він не зазначив, у чому конкретно полягатиме новий формат і, що він буде передбачати від України.

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Раніше повідомлялося, що Рада послів Євросоюзу схвалила рішення з надання Україні безвізового режиму.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

За матеріалами: Європейська правда
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Теги Україна формат Євросоюз Європа
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