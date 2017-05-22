Україна виступила проти обрання представника РФ президентом асамблеї ВООЗ

Глава МОЗ підкреслила, що Росія веде проти України неоголошену війну, в якій загинуло близько 10 тисяч осіб.

Україна проти президентства РФ в асамблеї ВООЗ

Українська делегація, яка бере участь у 70-ї сесії асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, виступила із заявою, в якій виступила проти обрання новим президентом РФ асамблеї, повідомила у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, дана асамблея стане частиною "лінії фронту" у гібридній війні РФ проти України.

Глава МОЗ підкреслила, що Росія веде проти України неоголошену війну, в якій загинуло близько 10 тисяч осіб, більше 23 тисяч були поранені, а мільйони – переміщені зі своїх місць проживання.

Кандидатура РФ на посаду президента асамблеї, за її словами, є "останнім залпом" по західним інституціям, які підтримували мир на протязі 70 років.

Як зазначає Супрун, представник РФ, чия країна веде війну проти України, не має жодного морального права очолювати асамблею організації, діяльність якої спрямована на захист життів.

Українська делегація виступила з проханням зазначити дану позицію у протоколі засідання асамблеї.

Нагадаємо, за даними МЗС України, з початку російської агресії 20 лютого 2014 року, український народ втратив понад 9,8 тис. осіб вбитими. За цей же час були поранені близько 23 тис. осіб. Майже 1, 8 млн осіб стали вимушеними переселенцями.