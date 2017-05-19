Україна узгодила з Китаєм проведення засідання міжурядової комісії зі співробітництва

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На міжнародній конференції в Пекіні українська делегація представила китайській стороні проекти у сферах транспорту, інфраструктури та енергетики.

Україна взяла участь у міжнародному форумі, присвяченому китайській ініціативі "поясу та шляху"

Під час пекінського форуму з міжнародної співпраці "Поясу та шляху" українській делегації вдалося узгодити проведення чергового засідання міжурядової комісії зі співробітництва України та Китаю, яка не збиралася з 2013 року.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олексій Коваль. За його словами, в коментарі DT.UA глава української делегації – перший віце-прем'єр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що китайці позитивно налаштовані на співпрацю з Києвом на всіх рівнях.

"Українській делегації в двосторонніх переговорах з Китаєм вдалося погодити проведення чергового засідання міжурядової комісії зі співробітництва (яка не збиралася з 2013 р.) до кінця п. р. У рамках цієї комісії, можливо, Київ запропонує створити спеціальну підкомісію з питань реалізації ініціатив ОПОП (китайська ініціатива – "один пояс – один шлях", – ред.)", – йдеться у статті.

Члени української делегації також представили Китаю проекти у сферах транспорту, інфраструктури та енергетики, які можуть поліпшити позиції та перспективи України для участі в ОПОП.

"Втім, діалог Києва та Пекіна поки йде лише про наміри, і до практичних результатів шлях дуже довгий", – підсумовує автор.

Коваль зазначає, що у своєму виступі на одній з сесійних панелей форуму Кубів вказав на незаконні дії РФ щодо блокування транзиту українських товарів до Азії, що приносить шкоду не лише Україні, а також інтересам Китаю та інших учасників ініціативи ОПОП.

В свою чергу, голова КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі особливо підкреслив необхідність для учасників ініціативи поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн.

Нагадаємо, в січні президент України Петро Порошенко домовився з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном про активізацію політичного діалогу на вищому рівні.

Докладніше про конференцію з міжнародного співробітництва в рамках концепції "Поясу та шляху", що відбулася в Пекіні 14-15 травня, а також про перспективи українсько-китайського співробітництва, читайте у статті Олексія Коваля "Замість батога і пряника — пояс і шлях" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".