Україна та Ізраїль підписали ряд документів про двостороннє співробітництво

Прем'єр Гройсман очікує, що підписані угоди сприятимуть поглибленню співробітництва між країнами у різних сферах.

Українська та ізраїльська сторони у присутності прем'єр-міністрів двох держав – Володимира Гройсмана та Біньяміна Нетаньяху підписали ряд документів про двостороннє співробітництво. Зокрема – в галузі охорони здоров'я, взаємодопомоги в митних питаннях та запобігання надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, сторони підписали:

- спільну Декларацію про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

- План співробітництва у галузі охорони здоров'я та медицини між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Держави Ізраїль на 2017-2021 роки;

- Адміністративне розпорядження між Державною фіскальною службою України та Митним директоратом Податкової адміністрації Держави Ізраїль відносно взаємної допомоги в митних питаннях стосовно обміну даними статистики двосторонньої торгівлі;

- Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

"Сьогоднішній візит і наша зустріч, я глибоко переконаний, будуть мати дуже позитивні результати щодо роботи між нашими урядами, і угоди, які ми підпишемо, теж будуть сприяти розвитку нашої двосторонньої взаємодії, розвитку економік двох країн, поглиблення співробітництва у різних сферах, у тому числі маємо приділити належну увагу розвитку туризму", – підкреслив український прем'єр Володимир Гройсман в ході спільного з прем'єр-міністром ізраїлю Нетаньяху спілкування з журналістами.

нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перебуває в Ізраїлі з официацльным візитом 14-16 травня.

наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".