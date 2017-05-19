Україна стає східним флангом НАТО – Климпуш-Цинцадзе

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Відмова Києва від позаблокового статусу є дуже важливим та серйозним кроком, підкреслила віце-прем'єр.

Україна поступово зближується з НАТО telegraf.com.ua

Україна де-факто стає східним флангом, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На даний момент, як на мене, Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу. Це відбувається через те, що ми для себе визначили усі політичні, безпекові завдання для країни, виходячи з тих реалій, які дуже чітко постали перед нами з 2014 року", – цитує УНІАН її заяву на заходах з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні.

"Я впевнена, що цей виклик і офіційна відмова України від позаблоковості є дуже важливим і серйозним кроком", – зазначила віце-прем'єр.

Раніше Іванна Климпуш-Цинцадзе у своїй статті для DT.UA писала, що вступ України до НАТО дозволить захистити не лише політичні та військові, але також і економічні інтереси країни.

Читайте статтю Іванни Климпуш-Цинцадзе "Міст" або форпост?", присвячену питанню доцільності євроатлантичної інтеграції України, в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".