Україна проігнорувала засідання Ради глав урядів СНД у Казані

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Україна з 2014 роду фактично не бере участі в діяльності СНД. Чергові збори цієї організації проходить без представників України.

Збори представників СНД знову проходять без України

Україна ніяк не представлена на засіданні Ради глав урядів СНД, яке проходить в Казані.

У списку учасників засідання, що надійшов у розпорядження журналістів перед його початком, представники від України не значаться.

Інші учасники Співдружності представлені або главами урядів, або віце-прем'єрами. Молдову представляє надзвичайний і повноважний посол в РФ.

Нагадаємо, що з 2014 року Україна не бере участі в роботі органів СНД та не сплачує внески. В лютому 2014 року Київ повідомив про намір виходу із Співдружності, однак згодом МЗС України оголосив про рішення зберегти мінімальний рівень участі в СНД через неможливість різко розірвати економічні зв'язки.

Як писало DT.UA, російсько-грузинська війна 2008 року визначила реальний рубіж, з якого почався розпад СНД. Зрештою, Співдружність виявилося не ембріоном нового, а уламком старого, незграбною тінню колишньої імперії. У цьому контексті події 2014-2015 рр. вже визначили його долю. СНД змушена подати в історичну відставку, яка буде першою і останньою честю для цього утворення. І тоді світ констатує: все-таки зважилося на єдино можливий крок в кінці своєю непривабливої "кар'єри". Детальніше читайте у матеріалі Володимира Газіна "СНД: кінець проекту або радянщини?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".