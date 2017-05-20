Україна повинна подати меморандум за позовом проти РФ до Міжнародного суду ООН до 12 червня 2018 року

Повний розгляд справи в Гаазі займе кілька років, вважає заступник голови МЗС.
"Минулого тижня Суд визначив дату подання меморандуму Україною — 12 червня 2018 р. — і контр-меморандуму РФ — 12 липня 2019 р. Саме в них буде викладено весь обсяг доказів та аргументів сторін у цій справі", – йдеться в статті.
Зеркаль вказує, що винесення Міжнародним судом ООН наказу щодо тимчасових заходів – "це зовсім не кінець справи". Повний розгляд справи, за її словами, займе кілька років.
Нагадаємо, 6 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України та за дискримінаційні дії у Криму.
19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у тимчасових заходи проти Росії за позовом України в рамках Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. В той же час, Суд погодився на введення тимчасових заходів у питанні дискримінації національних меншин у Криму.
Детальніше про протистояння України і Росії в Міжнародному суді ООН читайте в статті Олени Зеркаль "Гаазький гамбіт" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA