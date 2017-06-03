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У Верховній раді пишуть законопроект про вільний обіг зброї – Пашинський

3 червня в 08:34

Очікується, що законопроект буде готовий до осені.

пистолет покушение
Українцям запропонують вільний обіг зброї
Андрій Товстиженко, DT.UA
У Верховній раді України розробляють законопроект про законний обіг зброї в країні. Документ буде готовий до осені, заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський на "5 каналі".

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполиции, в СБУ", - сказав народний депутат.

"Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - зазначив Пашинський.

Сам Пашинський раніше "засвітився" в історії з застосуванням зброї. Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт Пашинським і жителем Київської області В'ячеславом Хімікусом, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.

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Детальніше про перспективи вільного обігу зброї в Україні читайте у статті "Українці і зброя: незнання, маніпуляції і страхи" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: 5 канал
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