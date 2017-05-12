У Вашингтоні розглядають п'ять кандидатур на заміну Нуланд для переговорів із Сурковим - джерела

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Американська сторона може створити спеціальну групу по роботі з Росією, куди увійдуть не тільки "політичні" представники, але й пентагонівські.

У Трампа працюють над відновленням каналів комунікації з Росією cont.ws

У Вашингтоні працюють над відновленням двосторонніх каналів комунікації з РФ та ведуть зі свого боку пошук підходящої заміни в сформованому тандемі "Нуланд-Сурков", пише у своїй статті дляТетяна Силіна.

"Американці зараз працюють над відновленням двосторонніх каналів та шукають підходящу заміну зі свого боку в тандемі Нуланд—Сурков. За нашою інформацією, на столі у Тіллерсона зараз лежать прізвища п'яти кандидатур, і, як стверджують джерела, можливо, навіть буде створено спеціальну групу по роботі з Росією, куди увійдуть не лише "політичні" представники, але й пентагонівські", – вказує вона.

За словами автора, посланці адміністрації Трампа, не афішуючи своїх робочих зустрічей, вже з зими наводять мости з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, що "веде" Донбас.

Детальніше про підсумки зустрічей президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим читайте в статті Тетяни Силіної "Трикутник в Овальному кабінеті" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".