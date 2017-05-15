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У Варшаві зберуться глави парламентів Центральної та Східної Європи

15 травня в 08:07

Говорити будуть про безпеку регіону.

Польша флаг
У Польщі відбудеться великий саміт
Flickr/Maciej Zygmunt
У столиці Польщі Варшаві 17-18 травня відбудеться саміт глав парламентів країн Центральної та Східної Європи.

Планується, що в Польщі приїдуть глави парламентів або віце-спікери із України, Азербайджану, Боснії і Герцоговини, Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Казахстану, Литви, Латвії, Молдови, Сербії, Словаччини, Туреччини та Угорщини, пише "Укрінформ".

Учасники саміту обговорять безпеку регіону, співпрацю у сфері інфраструктури і збільшення ролі національних парламентів.

"Ми зустрічаємося у Варшаві щоб спільно подумати над майбутнім континенту, нашого регіону, держав і народів", - розповів про майбутній саміт маршалок польського Сейму Марек Кухцинский.

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Детальніше про проблеми українсько-польських відносин читайте у статті Олени Гетьманчук "Україна—Польща: партнерство без патронату і передумов" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна"

За матеріалами: Укрінформ
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