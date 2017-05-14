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У США скоро з'явиться спеціальний представник з питань України - Порошенко

14 травня в 16:01

Президент розповів про співпрацю з Вашингтоном.

Порошенко Мюнхен
Порошенко розповів про "блискучі" розмови з Трампом і роботу з Конгресом.
president.gov.ua
 Під час прес-конференції президент Петро Порошенко нагадав, що США були гарантом української безпеки за Будапегтським меморандумом. І вони завжди брали активну участь у вирішенні агресії Росії.

На питання про те, коли відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом, Порошенко відповів: "В мене було декілька блискучих телефонних розмов з Трампом. В мене були хороші розмови з віце-президентом Пенсом. Я мав дуже детальну розмову з Держсекретарем Тіллерсоном".

Порошенко також нагадав про нещодавній візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Вашингтон, де він зустрівся з Дональдом Трампом і Рексом Тіллерсоном.

"Міністр закордонних справ мав низку переговорів з Макмастером, радником з національної безпеки. І ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом. Також наголошу, що найближчим часом планується обрати спецпредставника, який буде відповідати за координацію дій з Україною", - сказав президент.

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Нещодавно в своїй статті для DT.UA Тетяна Силіна писала, що майбутній саміт НАТО міг би стати майданчиком для зустрічі Порошенка з ТрампомЗа її словами, українська та американська сторони вже пройшли шлях, необхідний для того, щоб перейти до змістовного спілкування на рівні глав держав.

Детальніше про підсумки зустрічей президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим читайте в статті Тетяни Сіліної "Трикутник в Овальному кабінеті" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Україна США Порошенко Трамп
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