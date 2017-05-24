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У САП назвали незаконним повернення подань на позбавлення недоторканності Дейдея й Лозового

24 травня в 21:17

За словами Холодницкого, Луценко не вивчав матеріали кримінальних проваджень стосовно депутатів.

Холодницкий Назар
Холодницький висловив обурення діями керівництва ГПУ
112 Україна
Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав "абсолютно незаконним" дії керівництва ГПУ, в результаті яких було прийнято рішення про повернення до САП подань про позбавлення депутатської недоторканності Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

"Не можу зрозуміти цього вчинку, бо подання по Дейдею надійшло до Генпрокуратуру ще 28 квітня. Ми двічі, здається, зустрічалися і спільно обговорювали всі ці питання. І станом на обід 22 травня генпрокурор навпаки поспішав, щоб ці подання внести, і інформація про те, що подання повернули, стала для мене повною несподіванкою", – заявив Холодницький в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в середу, 24 травня.

За словами прокурора, документи повернули до САП на підставі рапорту заступника генпрокурора Анжели Стрижевської.

"Уповноважувати одного заступника генпрокурора вивчати позицію іншого заступника генпрокурора – це дуже неправильно, це є втручанням в роботу САП з боку неуповноважених осіб ", – висловив обурення керівник САП.

Холодницький підкреслив, що антикорупційна прокуратура зібрала достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх трьох депутатів, щодо яких були підготовлені подання на позбавлення недоторканності.

"Наскільки я розумію, матеріали кримінального провадження не вивчалися генпрокурором особисто, вони весь час лежали в САП. Тому таке рішення було прийняте лише на підставі простого вивчення тексту", – додав він.

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Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова, який вже погодився погасити більше 1 мільйона доларів податкової заборгованості.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Дейдей Лозовий ГПУ НАБУ САП недоторканність
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