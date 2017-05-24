У САП назвали незаконним повернення подань на позбавлення недоторканності Дейдея й Лозового

За словами Холодницкого, Луценко не вивчав матеріали кримінальних проваджень стосовно депутатів.
"Не можу зрозуміти цього вчинку, бо подання по Дейдею надійшло до Генпрокуратуру ще 28 квітня. Ми двічі, здається, зустрічалися і спільно обговорювали всі ці питання. І станом на обід 22 травня генпрокурор навпаки поспішав, щоб ці подання внести, і інформація про те, що подання повернули, стала для мене повною несподіванкою", – заявив Холодницький в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в середу, 24 травня.
За словами прокурора, документи повернули до САП на підставі рапорту заступника генпрокурора Анжели Стрижевської.
"Уповноважувати одного заступника генпрокурора вивчати позицію іншого заступника генпрокурора – це дуже неправильно, це є втручанням в роботу САП з боку неуповноважених осіб ", – висловив обурення керівник САП.
Холодницький підкреслив, що антикорупційна прокуратура зібрала достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх трьох депутатів, щодо яких були підготовлені подання на позбавлення недоторканності.
"Наскільки я розумію, матеріали кримінального провадження не вивчалися генпрокурором особисто, вони весь час лежали в САП. Тому таке рішення було прийняте лише на підставі простого вивчення тексту", – додав він.
Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).
Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова, який вже погодився погасити більше 1 мільйона доларів податкової заборгованості.112 Україна