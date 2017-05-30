У Росії заявили про готовність вести переговори з США щодо врегулювання ситуації в Донбасі

У РФ заявляють про пошуки компромісу, але при цьому знову намагаються звинуватити Україну у спробі зриву виконання Мінських угод.

У Росії не проти поговорити про Донбасі, але з США Павло Жебрівський

У Росії заявляють про готовність доале при цьому намагаються звинуватити Київ у спробі зриву і ревізії Мінських угод.

"Ми не проти більш активного діалогу з новою адміністрацією США по врегулюванню ситуації на південному сході України. Більш того, з російської сторони за останній час не раз підкреслювалося: як тільки у Вашингтоні призначать куратором цього напрямку — раніше ним займалася заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, — з нашого боку буде готовність приступити до предметного обговорення всіх проблем, які виникають. Але головне не це, а те, що діалог з нами при всій його важливості не може підмінити діалог Вашингтона з Києвом. Проблема з виконанням Мінських домовленостей пов'язана з поведінкою київської влади, які однозначно ведуть лінію на їх зрив і ревізію", — розповів в інтерв'ю російському виданню "Известия" заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Як повідомляють джерела "Известий" в адміністрації президента РФ, роль головного парламентера від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Рекс Тіллерсон збирається призначити спеціального представника Держдепартаменту, який очолить нові зусилля щодо України. Цей новий представник повинен буде вдихнути нове життя у російсько-американський дипломатичний канал з Владиславом Сурковим, якого часом називають "сірим кардиналом" Кремля. В часи Обами цю роль займала помічник Держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка не змогла добитися зрушень через цей канал торік. Чиновники кажуть, що тепер Володимир Путін не може ще більше затягувати час, чекаючи, коли в Білому домі з'явиться хтось більш лояльний. А минулого року він зайняв саме таку позицію. Німецький і французький уряди теж не стали і не стануть більш проросійськими найближчим часом.

Минулого тижня після зустрічі в Брюсселі президент Європейської Ради Дональд Туск сказав, що Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні. Але при цьому він додав, що не впевнений на 100%, що американський президент ставиться до агресивної Росії так само, як і Брюссель.

Раніше Financial Times писало, що візит Трампа в ЄС дає шанс закінчити війну в Україні. Видання зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України. По-перше, Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.