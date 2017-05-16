У Раді влаштували перекличку для депутатів без подвійного громадянства

Перед голосуванням за позбавлення Артеменка громадянства в сесійній залі депутатів запитали, чи є у них також подвійне громадянство. Сказали, що немає.

Депутатам Ради запропонували підняти руку, якщо у них немає подвійного громадянства Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат Вікторія Войціцька запропонувала своїм колегам підняти руку, якщо у них немає громадянства іншої країни.

"Будь ласка, підніміть руки ті, у кого є лише громадянство України. У кого є лише громадянство України. Чудово, весь зал", - сказала вона.

"Я звертаюся ще до СБУ – перевірити кожного на наявність іншого громадянства", - додала народний депутат.

Після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення народного депутата Андрія Артеменка депутатського мандата.

Депутатам Ради запропонували підняти руку, якщо у них немає подвійного громадянства