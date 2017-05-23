У Раді поки не бачили анонсованих Луценком подань про зняття недоторканності з депутатів

Анонсованих Генпрокуратурою подань у регламентному комітеті Ради немає.

Парламент ще не бачив подань Луценка про зняття недоторканності з Бобова, Дейдея і Лозового Василь Артюшенко, DT.UA

В Регламентний комітет Верховної Ради поки не надходили подання на зняття недоторканності з народних депутатів Андрія Лозового, Геннадія Бобова та Євгена Дейдея, подання яких раніше анонсував генпрокурор України Юрій Луценко.

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив в. о. голови комітету Ради з питань регламенту роботи парламенту Павло Пінзеник.

"В даний момент анонсованих подань в комітеті немає", – заявив він журналісту.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Після перевірки ГПУ, НАБУ і САП електронних декларацій депутатів були зареєстровані кримінальні провадження за статтями про ухилення від сплати податків, декларуванні неправдивої інформації та про незаконне збагачення.