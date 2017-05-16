У перший день роботи Ради під її стінами зібралися захисники НАБУ й чорнобильці: фоторепортаж

Біля українського парламенту також відбулася акція "Ні домашньому насильству!".

Перше після канікул пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 16 травня, супроводжувалося кількома акціями під стінами парламенту.

Активісти-антикорупціонери закликали народних депутатів не підтримувати ініціативу про заборону НАБУ розслідувати кримінальні провадження, закриті іншими слідчими органами. З цією метою була проведена акція "Проект №6220 – шибениця для страти слідства НАБУ".

Учасники перфомансу "Ні домашньому насильству!" вимагали ратифікації парламентом Стамбульської конвенції.

Організатори акції "Увага! Аварійно небезпечна Україна" намагалися привернути увагу суспільства й депутатів до проблеми високого рівня аварійності та травматизму на дорогах країни.

Крім того, під стінами парламенту відбувся мітинг ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, 16 травня під стінами Верховної Ради активісти громадського руху "Чесно" та "Реанімаційного пакету реформ" провели акцію "Страусиний парад", щоб нагадати політикам і суспільству про необхідність оновити склад Центральної виборчої комісії.