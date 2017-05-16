Топ Новини
<
>

У перший день роботи Ради під її стінами зібралися захисники НАБУ й чорнобильці: фоторепортаж

16 травня в 23:05

Біля українського парламенту також відбулася акція "Ні домашньому насильству!".

< >
-3679096709_5 < >
Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Перше після канікул пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 16 травня, супроводжувалося кількома акціями під стінами парламенту.

Активісти-антикорупціонери закликали народних депутатів не підтримувати ініціативу про заборону НАБУ розслідувати кримінальні провадження, закриті іншими слідчими органами. З цією метою була проведена акція "Проект №6220 – шибениця для страти слідства НАБУ".

Учасники перфомансу "Ні домашньому насильству!" вимагали ратифікації парламентом Стамбульської конвенції.

Організатори акції "Увага! Аварійно небезпечна Україна" намагалися привернути увагу суспільства й депутатів до проблеми високого рівня аварійності та травматизму на дорогах країни.

Крім того, під стінами парламенту відбувся мітинг ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Дивіться фото: Відкриття шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання: фоторепортаж

Нагадаємо, 16 травня під стінами Верховної Ради активісти громадського руху "Чесно" та "Реанімаційного пакету реформ" провели акцію "Страусиний парад", щоб нагадати політикам і суспільству про необхідність оновити склад Центральної виборчої комісії.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Рада акція НАБУ мітинг
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...