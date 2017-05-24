У Пентагоні засумнівалися у виконанні Мінських угод

Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту, вважає глава військової розвідки США.
"Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту", – сказав глава розвідки Пентагону, цитує його доповідь 112.ua.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність рішучих заходів, щоб Росія виконувала Мінські угоди.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.
112.ua