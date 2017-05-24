У Пентагоні засумнівалися у виконанні Мінських угод

Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту, вважає глава військової розвідки США.

Глава розвідки Пентагону сумнівається у виконанні Мінських угод www.3dsmodels.com

Мінські угоди так і не будуть виконані в наступному, 2018 році, оскільки Росія "навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій в Донбасі", заявив у своїй доповіді в сенаті США директора Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт.

"Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту", – сказав глава розвідки Пентагону, цитує його доповідь 112.ua.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність рішучих заходів, щоб Росія виконувала Мінські угоди.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.