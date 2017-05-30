У НАЗК знову не змогли затвердити результати перевірки декларації Гройсмана

Корчак дорікнула Радецького в неналежній підготовці документів.

Конфлікт між членами НАЗК через декларації Гройсмана набирає обертів Наталія Корчак / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні у вівторок, 30 травня, не змогло затвердити результатиі членів уряду після їх повторного розгляду.

Голова НАPК Наталія Корчак повідомила журналістам, що Агентство не затвердило результати перевірки, так як його члени не змогли ознайомитися з документами, що підтверджують спосіб її проведення, передає "Українська правда".

"Якщо проводиться перевірка, то, як правило, складається акт перевірки або якийсь документ, який засвідчується особою, яка провела перевірку, де фіксується, за дорученням якої особи була проведена ця перевірка... І саме такий висновок обговорюватиметься на засіданні НАЗК. До цього часу у нас не було такого вихідного документа... Йдеться не про небажання НАЗК затвердити результати, а про якість вихідних документів", – пояснила керівник відомства. Вона також вказала на важливість прийняття юридично бездоганних рішень, які було б не можна оскаржити в суді.

Корчак у черговий раз дорікнула членів НАЗК Руслана Радецького та Руслана Рябошапку у небажанні виконувати свої посадові обов'язки належним чином.

Члени НАЗК повернуться до розгляду питання про результати перевірки декларацій на наступному засіданні, яке заплановано на 16:00 середи, 31 травня.

Як повідомлялося, 25 травня НАЗК не змогло затвердити результати перевірки декларацій Гройсмана і членів Кабінету міністрів. Члени Нацагентства Руслан Рябошапка і Руслан Радецький дорікнули своїм колегам Олександрові Скопичу й Наталії Корчак за спроби нібито зірвати перевірку декларацій.

За даними агентства "Українські новини", під час перевірки з'ясувалося, що Гройсман не вніс до декларації за 2015 рік 80 тисяч гривень, отриманих на здійснення депутатської діяльності.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".