У НАЗК розділилися думки з приводу відставки Корчак

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Заступник голови Нацагентства Радецький готовий до відставки, але побоюється, що перевірка декларацій буде заблокована.

Відставку Корчак підтримали тільки Радецький і Рябошапка Наталія Корчак / Facebook

На засіданнірозглядалося питання про відставку голови НАЗК Наталії Корчак, але рішення так і не було прийнято.

"Голоси розділилися - два "за", два "проти" – повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 26 травня.

При цьому сам Радецький висловив готовність піти у відставку. Однак, за його словами, він побоюється, що після його звыльненя робота з аналізу е-декларацій буде зірвана.

"Я можу піти у відставку, але питання в іншому: а чи не заблокується робота, і чи не очікують цього ті, хто не дуже хоче, щоб проводилася перевірка", – висловив побоювання заступник голови НАЗПК.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".