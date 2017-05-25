У НАЗК не змогли затвердити результати перевірки декларації Гройсмана

Корчак відмовилася голосувати за результати перевірки, проведений під керівництвом Радецького.

Конфлікт між членами НАЗК набирає обертів Наталія Корчак / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні в четвер, 25 травня, не змогло затвердити результатита кількох членів Кабміну.

Як повідомив "Українській правді" член НАЗК Руслан Рябошапка, за результати перевірки відмовилася голосувати глава Нацагентства Наталія Корчак. При цьому своє рішення вона не змогла переконливо пояснити.

"Три папірці своїх зауважень вона не змогла розповісти своїми словами", – заявив Рябошапка.

Корчак підтримав інший член НАЗК Олександр Скопич, заявивши, що в кожній з перевірок має бути аналітична довідка уповноваженого особи, яка проводила перевірку.

"Але ця аналітична довідка нічим не передбачена, порядок проведення перевірки її немає, тому її ніхто не готував", – додав Рябошапка, припустивши, що керівництво НАЗК намагалося зірвати засідання.

Врешті-решт, було прийнято рішення підготувати аналітичні довідки та повторно повернутися до розгляду питання 30 травня.

"Що буде у вівторок я не знаю. Може, вони придумають ще щось, може ще якісь довідки чи малюнки", – обурився Рябошапка.

Заступник голови НАЗК Руслан Радецький запевнив, що аналіз декларацій членів уряду під його керівництвом було здійснено згідно з законом України "Про запобігання корупції" та відповідно до Порядку проведення перевірок, затвердженим Міністерством юстиції.

"Сьогодні ми стали свідками умисного блокування процесу перевірки декларацій та затвердження результатів, за якими вже проведено повні перевірки, зокрема, прем'єр-міністра та членів Кабінету міністрів... Юридичний відділ НАЗК завізував всі вищевказані проекти рішень. На жаль, Наталія Корчак разом з Олександром Скопичем, які зацікавлені в тому, щоб перевірки декларацій не проводилися, не проголосували за результати", – написав Радецький на своїй сторінці в Facebook.

Корчак поки що не прокоментувала ситуацію, яка склалася в НАПК.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".