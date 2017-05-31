У МЗС спрогнозували дату найближчої зустрічі глав держав "нормандської четвірки"

Сторони переговорного процесу вже не розраховують на швидкий результат.

Порошенко може зустрітися з Меркель, Макроном і Путіним влітку tvc.ru

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що зустріч українського президента Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентами Франції й Росії Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним увідбудеться цього літа.

"Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель дуже залучена в цей процес. І попередньо обговорювалося, що така зустріч буде після її повернення з літніх канікул", – повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу" ввечері у вівторок, 30 травня.

За словами заступника голови МЗС, сторони переговорного процесу вже не розраховують на швидкий результат.

"Головне, щоб ситуація не погіршувалася, щоб вона була стабільною, щоб не було прямого протистояння", – зазначила Зеркаль.

Як повідомлялося, 30 травня у Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

Нагадаємо, після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" .

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.