У МЗС кажуть, що США не увійде в "нормандський формат"

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При цьому США підтримують переговори в цьому форматі.

США не увійде в «нормандський формат», незважаючи на підтримку таких переговорів tvc.ru

Сполучені Штати підтримують переговори в "", проте не збираються стати його частиною. США також наполягають на виконанні Росією Мінських угод, зазначає заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, пише " Інтерфакс-Україна ".

За словами заступника міністра, немає необхідності, щоб усі брали участь у "нормандському форматі", так як існують і інші формати. При цьому в МЗС зазначили необхідність участі в "нормандському форматі" Росії, оскільки без неї такі переговори не будуть мати значення для вирішення проблеми.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині та Франції, щоб

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.