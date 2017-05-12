Топ Новини
<
>

У МЗС кажуть, що США не увійде в "нормандський формат"

12 травня в 13:15

При цьому США підтримують переговори в цьому форматі.

нормандская четверка
США не увійде в «нормандський формат», незважаючи на підтримку таких переговорів
tvc.ru
Сполучені Штати підтримують переговори в "нормандському форматі", проте не збираються стати його частиною. США також наполягають на виконанні Росією Мінських угод, зазначає заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра, немає необхідності, щоб усі брали участь у "нормандському форматі", так як існують і інші формати. При цьому в МЗС зазначили необхідність участі в "нормандському форматі" Росії, оскільки без неї такі переговори не будуть мати значення для вирішення проблеми.

Читайте також: Клімкін у Вашингтоні обговорював залучення США до нормандскому формату
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині та Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Росія переговори США МЗС
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ