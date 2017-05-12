У МЗС кажуть, що США не увійде в "нормандський формат"

При цьому США підтримують переговори в цьому форматі.
За словами заступника міністра, немає необхідності, щоб усі брали участь у "нормандському форматі", так як існують і інші формати. При цьому в МЗС зазначили необхідність участі в "нормандському форматі" Росії, оскільки без неї такі переговори не будуть мати значення для вирішення проблеми.поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".
Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.Інтерфакс-Україна