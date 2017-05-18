У майбутній автономії кримських татар врахують права інших національностей – Порошенко

Конституційна комісія створила робочу групу з напрацювання пропозицій і змін до Конституції України щодо Криму.

Україна нарешті робить перші кроки в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар © European Council

Майбутня національна автономія кримських татар у Криму буде враховувати права інших національностей, заявив президент України Петро Порошенко.

Виступаючи d Києві на заходах, присвячених Дню пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, президент зазначив, що тиждень тому Конституційна комісія за його дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій і змін до Конституції України щодо Криму. За його словами, є першими кроками в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар.

"Безумовно, ця автономія повністю врахує рівні права і свободи українців, етнічних росіян і представників всіх інших етносів, які проживають на півострові", — сказав Порошенко.

У липні 2015 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "БПП" Рефат Чубаров в інтерв'ю DT.UA заявив, що окупація Криму Росією багато в чому була зумовлена тоді, коли Україна відкрито нехтувала правами корінного народу Криму – кримських татар.

"23 роки кримські татари намагалися переконати українських політиків у тому, що визначення правового статусу Криму на основі права кримськотатарського народу на самовизначення стане не тільки відновленням їхніх прав, а й гарантією невід'ємності півострова від Української держави. Однак Україна пішла іншим шляхом: замість національно-територіальної автономії кримськотатарського народу, що повністю б відповідало і принципам міжнародного права, в Криму створили автономію, в якій усі права де-факто отримала етнічна — російська — більшість", - сказав глава Меджлісу.