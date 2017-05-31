У Кабміні говорять про відставання України від графіка імплементації асоціації з ЄС

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що в жодній із сфер угоду не було виконано повністю.
Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що Україна багато в чому відстає і це значне відставання. У 2016 році Україна із запланованих 130 актів права ЄС імплементувала всього 26.Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.
Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.
За даними опитування КМІС, у лютому 2017 близько 77% громадян України прийшли б на референдум про вступ до ЄС, і подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 64% голосів, проти - 36%.Інтерфакс-Україна