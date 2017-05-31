У Кабміні говорять про відставання України від графіка імплементації асоціації з ЄС

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що в жодній із сфер угоду не було виконано повністю.

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що Україна відстає від графіка імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що Україна відстає від графіка імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Міністр зазначила, що угода не була виконана повністю в жодній із сфер.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що Україна багато в чому відстає і це значне відставання. У 2016 році Україна із запланованих 130 актів права ЄС імплементувала всього 26.

30 травняпро асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

За даними опитування КМІС, у лютому 2017 близько 77% громадян України прийшли б на референдум про вступ до ЄС, і подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 64% голосів, проти - 36%.