У ГПУ розповіли подробиці вивезення Януковича на територію Росії

Прокурор у справі Януковича розповів про дзвінки Путіну перед розстрілом Майдану і переміщення екс-президента на Росію.

Януковича в лютому 2014 року двічі вивозили на Росію Андрій Товстиженко, ZN.UA

Екс-президент Україниприймав рішення не за власною ініціативою і з 18 лютого, з першої крові на Майдані, вже слідував вказівкам за сценарієм, який йому нав'язували, повідомив начальник відділу Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Олексій Донський.

В інтерв'ю російському виданню "Нова газета" Донський повідомив, що на Росію Януковича возили двічі. "Перший раз - у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим, частиною особистої охорони і супроводжуючими особами двома вертольотами ЗС Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники - питання відкрите", - розповів він.

На території Російської Федерації Янукович перебував 10-12 годин, здійснив внутрішній переліт по країні, з Єйська в Анапу, вже на військово-транспортному літаку. "Чи зустрічався з кимось із російської влади, на сьогодні не доведено", - повідомив Донський.

"Близько 13:00 за Києвом він вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, який в той час орендував Чорноморський флот Росії. У Криму, на базі флоту, що перебував до ночі з 23 на 24 лютого, і вже тоді військовим кораблем ЧФ відправився знову на територію російської Федерації. У нас є доказ щодо генерала російської армії, що керував операцією переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти в Крим. Встановлено і особу людини з охорони президента Росії. Ці двоє очолювали групу виконавців, одночасно координуючи їхні дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким", - розповів прокурор.

Донський зазначив, що рішення Янукович приймав не з власної ініціативи. "Якщо б він збирався просто втекти від міфічної загрози, то зробив би це ще з Харкова", - сказав він.

Також слідство достеменно встановило, що в ніч з 18 на 19 лютого Янукович двічі спілкувався по спецзв'язку з Володимиром Путіним, у якого в ці години випадково "гостював" Микола Азаров. "За нашою інформацією, Путін і Азаров перебували в одній із резиденцій президента Росії, розташованої між Москвою і Пітером. У свою чергу, Янукович перебував на Банковій, в будівлі адміністрації президента України. Теж приймав відвідувачів - лідерів опозиції Яценюка, Кличка і Тягнибока", - розповів прокурор, додавши, що для розмови з Путіним Янукович виходив з приміщення.

Нагадаємо, що 4 травня в Оболонському районному суді Києва почалося підготовче засідання за звинуваченням екс-президента-втікача Віктора Януковича в державній зраді. Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисній дії, вчиненої з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.