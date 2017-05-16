У члена правління "Демальянсу" Черкасенка проводяться обшуки

Підставою для обшукыв стало кримінальне провадження стосовно дружини Черкасенка, яка працює в IT компанії.

Правоохоронці прийшли з обшуками до одного з лідерів "Демальянсу" Світлана Залищук / Facebook

Правоохоронці прийшли з обшуками до члена правління політичної партії "Демальянс" Максима Черкасенка. Пряма відеотрансляція з місця подій ведеться в Facebook народного депутата Сергія Лещенка.

Як повідомляє народний депутат Світлана Заліщук, яка також присутня на місці подій, формальною підставою для обшуків э кримінальна справа проти дружини Черкасенка, яка працює в IT компанії.

На місці також присутній депутат Мустафа Найєм.

За словами Заліщук, обшуки почалися без допуску адвоката. Слідчі отримали доступ до комп'ютера та телефону Максима Черкасенка. Обшуки, при цьому, проводяться не за місцем реєстрації дружини Черкасенка, а за місцем його проживання.

Адвокат, за словами Заліщук, був допущений лише тоді, коли на місце прибули народні депутати.

Слідчі дії проводяться з порушеннями. У постанові суду не зазначено точну адресу обшуків (вказаний лише будинок без квартири). Не вказаний конкретний перелік засобів для вилучення, а сам обшук здійснюється особою, прізвища якої в постанові немає. Крім того судове рішення не містить мотивувальної частини.

Як зазначає Заліщук, сам Черкасенко вважає, що справжньою метою обшуку є не розслідування стосовно його дружини, а отримання доступу до цифрових носіїв та комунікації членів "Демальянсу".

Нагадаємо, в листопаді минулого року Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук вийшли з керівництва "Демальянсу".

Новими співголовами партії стали Василь Гацько та позафракційний народний депутат Вікторія Пташник, а членами правління – Артем Романюків, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Євгенія Матейчук та Ігор Андрійченко.