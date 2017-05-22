У БПП заявили про підтримку більшістю фракції запровадження візового режиму з Росією

Офіційній позиції фракції з цього питання все ще немає.
"Переважна більшість фракції БПП за введення візового режиму з Росією. Зауваження стосувалися лише питання кримських татар в окупованому Криму", – написав політик на своїй сторінці у Facebook у понеділок ввечері, 22 травня.
Він додав, що проблему можливого обмеження прав українських громадян на анексованому півострові після запровадження візового режиму з РФ підняв голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров. У першу чергу це "стосується тих, хто народився після анексії, і не лише" уточнив Ар'єв.
"Ми вийдемо на рішення проблеми..., і тоді буде прийнято рішення про візовий режим з РФ. Поки що офіційної позиції фракції немає", – підсумував депутат.
Раніше заступник глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада зможе розглянути питання введення візового режиму з РФ у четвер, 25 травня, хоча він і не включений до порядку денного пленарного тижня.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій, в свою чергу, вказав на необхідність проведення консультацій між парламентськими фракціями для успішного голосування з цього питання. За словами спікера, Рада зможе повернутися до питання візового режиму з РФ не раніше наступного тижня.
Як свідчать результати опитування КМІС, проведеного на початку року, введення візового режиму з державою-агресором підтримують 45% українських громадян. У той же час, 46% не підтримують цю ідею, решта – не визначились або не змогли відповісти.DT.UA