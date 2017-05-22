У БПП заявили про підтримку більшістю фракції запровадження візового режиму з Росією

Офіційній позиції фракції з цього питання все ще немає.

Президентська фракція активно обговорю ідею запровадження віз для росіян Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що більшість членів фракції підтримують запровадження

"Переважна більшість фракції БПП за введення візового режиму з Росією. Зауваження стосувалися лише питання кримських татар в окупованому Криму", – написав політик на своїй сторінці у Facebook у понеділок ввечері, 22 травня.

Він додав, що проблему можливого обмеження прав українських громадян на анексованому півострові після запровадження візового режиму з РФ підняв голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров. У першу чергу це "стосується тих, хто народився після анексії, і не лише" уточнив Ар'єв.

"Ми вийдемо на рішення проблеми..., і тоді буде прийнято рішення про візовий режим з РФ. Поки що офіційної позиції фракції немає", – підсумував депутат.

Раніше заступник глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада зможе розглянути питання введення візового режиму з РФ у четвер, 25 травня, хоча він і не включений до порядку денного пленарного тижня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, в свою чергу, вказав на необхідність проведення консультацій між парламентськими фракціями для успішного голосування з цього питання. За словами спікера, Рада зможе повернутися до питання візового режиму з РФ не раніше наступного тижня.

Як свідчать результати опитування КМІС, проведеного на початку року, введення візового режиму з державою-агресором підтримують 45% українських громадян. У той же час, 46% не підтримують цю ідею, решта – не визначились або не змогли відповісти.