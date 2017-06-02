У БПП назвали умову признаяення Супрун міністром охорони здоров'я

Парламент може повернутися до медичної реформи наступного тижня.
о., міністром буде розглянуто парламентом після розгляду медичної реформи, заявила представник президента у Верховній Раді, заступник голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Ірина Луценко.
"Думаю, що коду вдасться прийняти цю медичну реформу - а ми поставили собі амбітну мету влітку проголосувати її в другому читанні - тоді можна буде спокійно розглядати кандидатуру Супрун", - сказав політик в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 2 червня.
За словами Луценко, фракція розраховує, що Супрун продемонструє результат на своїй посаді. Депутати планують винести питання про включення до порядку денного проекту медичної реформи у вівторок, 6 червня.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, 15 березня представило пакет законопроектів про медичну реформеи зажадало їх затвердження Верховною Радою до 16 травня. Однак 18 травня в парламенті не вистачило голосів для включення їх до порядку денного.
1 червня заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко повідомив, що робоча група завершила розгляд урядових законопроектів, об'єднала чотири з них в один, і готова рекомендувати Верховній Раді підтримати реформу охорони здоров'я.
Детальніше про перспективи медичної реформи в Україні читайте у статті Юрія Ганущака "Здоровий спосіб" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,