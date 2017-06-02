У БПП назвали умову признаяення Супрун міністром охорони здоров'я

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Парламент може повернутися до медичної реформи наступного тижня.

Рада може розглянути кандидатуру Супрун після голосування за медичну реформу Урядовий портал медичної реформи, заявила представник президента у Верховній Раді, заступник голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Ірина Луценко.



"Думаю, що коду вдасться прийняти цю медичну реформу - а ми поставили собі амбітну мету влітку проголосувати її в другому читанні - тоді можна буде спокійно розглядати кандидатуру Супрун", - сказав політик в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 2 червня.



За словами Луценко, фракція розраховує, що Супрун продемонструє результат на своїй посаді. Депутати планують винести питання про включення до порядку денного проекту медичної реформи у вівторок, 6 червня.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, 15 березня представило пакет законопроектів про медичну реформеи зажадало їх затвердження Верховною Радою до 16 травня. Однак 18 травня в парламенті не вистачило голосів для включення їх до порядку денного.

1 червня заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко повідомив, що робоча група завершила розгляд урядових законопроектів, об'єднала чотири з них в один, і готова рекомендувати Верховній Раді підтримати реформу охорони здоров'я.

Детальніше про перспективи медичної реформи в Україні читайте у статті Юрія Ганущака "Здоровий спосіб" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".