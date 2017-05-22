У Білому домі розглядають можливість заміни військової допомоги Україні на кредити – WSJ

Кредити призначаються для закупівлі американського військового обладнання.

У Вашингтоні намагаються скоротити витрати Держдепартаменту

Білий дім пропонує виключити з бюджету США витрати на надання безоплатноїнизці країн, серед яких і Україна. Допомога пропонують замінити на надання кредитів на закупівлю американського військового обладнання.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, до списку цих країн входять Україна, Пакистан, Туніс, Ліван, В'єтнам, Колумбія та Філіппіни.

У той же час, Вашингтон не збираэться відмовлятися від надання безоплатної військової допомоги Ізраїлю, Єгипту та Йорданії, які отримують в загальній складності близько 75% військових грантів Державного департаменту.

У Конгресі в свою чергу, вважають, що даний крок призведе до посилення Росії та Китаю. У закритому меморандумі Держдепартаменту також говориться, що для України таке рішення може призвести до зниження можливостей для боротьбі з бойовиками ОРДЛО, яких контролює Росія.

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.

Детальніше про американську військову допомогу Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".