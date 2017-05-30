Зустріч проходить на рівні віце-міністрів країн-учасниць.
"На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори в "нормандському форматі" на рівні віце-міністрів", - написав Мельник на своїй старнице в Twitter.
На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у Нормандському форматі на рівні віце-міністрів (Minsk Agreement Oversight Mechanism) pic.twitter.com/F6CNkbVKjZ— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 травня 2017 р.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".
Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.DT.UA