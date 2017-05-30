Топ Новини
<
>

У Берліні стартували переговори в "нормандському форматі"

30 травня в 15:15

Зустріч проходить на рівні віце-міністрів країн-учасниць.

нормандский формат нормандские переговоры нормандская минск
У Берліні зустрілися представники країн "нормандської четвірки"
kremlin.ru
У Берліні почалися переговори у "нормандському форматі", повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Зустріч проходить на рівні віце-міністрів.

"На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори в "нормандському форматі" на рівні віце-міністрів", - написав Мельник на своїй старнице в Twitter.

Читайте також: Нормандський формат продовжить роботу, незважаючи на паузу на вищому рівні – Кулеба

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Берлін переговори зустріч Франція Росія Україна Німеччина
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...