Зустріч проходить на рівні віце-міністрів країн-учасниць.

У Берліні зустрілися представники країн "нормандської четвірки" kremlin.ru

У Берліні почалися переговори у " нормандському форматі ", повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Зустріч проходить на рівні віце-міністрів.

"На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори в "нормандському форматі" на рівні віце-міністрів", - написав Мельник на своїй старнице в Twitter.

На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у Нормандському форматі на рівні віце-міністрів (Minsk Agreement Oversight Mechanism) pic.twitter.com/F6CNkbVKjZ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 травня 2017 р.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.