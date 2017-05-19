У Берліні не помітили зацікавленості США в розширенні "нормандського формату"

Вашингтон тримає на контролі роботу "нормандського формату".
"Американська сторона не зацікавлена в зміні "нормандського формату". Таке у нас склалося враження. Гадаю, в Києві це теж зрозуміли", – заявив Ерлер в інтерв'ю Deutsche Welle, опублікованому в п'ятницю, 19 травня.
За словами політика, він не побачив у представників Вашингтона бажання брати на себе вирішення додаткових завдань в Європі. Ерлер вважає, що Білий дім може продовжити в Європі зовнішньополітичний курс 44-го президента США Барака Обами.
"Вони вважають це європейської проблемою, яку мають вирішувати європейці. Хоча ми зі свого боку дуже ретельно інформуємо американську сторону", – підкреслив дипломат.
У той же час, Вашингтон уважно відстежує і контролює роботу "нормандського формату", а Німеччина постійно проводить консультації зі США щодо цієї проблеми.
"Консультації та узгодження позиції з США завжди проводилися. У той же час, ніякого прямого втручання не було. Схоже, що так і буде надалі", – підсумує Ерлер.
Нагадаємо, 11 травня голова МЗС України Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Клімкін під час візиту до Вашингтону обговорював можливість залучення США до "нормандського формату".
Як повідомили джерела DT.UA в Адміністрації президента, на зустрічі з Клімкіним американці дали зрозуміти, що готові до більшого залучення в врегулювання конфлікту в Донбасі, правда, поки без озвучування конкретних пропозицій щодо форматів і механізмів.
Ситуація може проясниться після майбутнього саміту НАТО і зустрічі президента США Дональда Трампа з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Детальніше про візит Клімкіна до Білого дому та його результати читайте в матеріалі Тетяни Силіної "Трикутник в овальному кабінеті" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".