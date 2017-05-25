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Тіллерсон назвав умови повернення Росії в G8

25 травня в 03:08

Головною умовою є виконання Мінських угод.

Рекс Тиллерсон1
Тіллерсон розповів, коли Росію можуть повернути у вісімку
Bill Clark / CQ-Roll Call
Однією з головних умов повернення Росії в Велику вісімку, з якої РФ виключили в 2014 році, є виконання Мінських угод і повернення суверенітету України.

"Вони (РФ – ред.) були виключені або виведені з групи (G8 – ред.) через ситуацію в Україні, отже, я думаю, для возз'єднання, їм потрібно вирішити ситуацію в Україні, і ми досить чітко дали зрозуміти, що це означає", - заявив в бесіді з журналістами в рамках міжнародного турне з президентом США Дональдом Трампом держсекретар Сполучених штатів Рекс Тіллерсон, пише "Укрінформ".

Для повернення в групу восьми Росії слід "просуватися вперед з Мінськими домовленостями, імплементувати їх і відновити суверенітет України", уточнив Тіллерсон.

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Як повідомлялося,, 43-й саміт "Великої сімки" буде проходити в італійському Таорміні 25-27 травня.

Нагадаємо, у зв'язку з анексією Криму Росією був скасований саміт "великої вісімки" (G8), який повинен був відбутися в Сочі на початку липня 2014 року. Лідери семи країн "вісімки" заявили про призупинення членства в ній Росії, до тих пір, поки ця країна не змінить політичний курс. Тому на зустріч зібрався не "Велика вісімка" в Сочі, а "Велика сімка" в Брюсселі.

За матеріалами: Укрінформ
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