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Сурков зустрічався з Януковичем і Ахметовим під час Майдану – ГПУ

17 травня в 11:50

Прокурор у справі Януковича розповів про візити Суркова до Межигір'я, дзвінках Путіну перед розстрілом Майдану і переміщення екс-президента на Росію.

Владислав Сурков
Сурков літав до Донецька у лютому 2014 року для переговорів з Ахметовим
Открытая Россия
Помічник російського президента Владислав Сурков зустрічався з екс-президентом України Віктором Януковичем у січні 2014 року, повідомив начальник відділу Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Олексій Донський.

"Слідством доведено: Сурков бачився з Януковичем 20 січня 2014 року, в Межигір'ї. Сурков приїхав туди не пізніше семи вечора і поїхав близько опівночі", - повідомив Донський в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

За його словами, в Донецьк Сурков прилетів набагато пізніше, 12 лютого, і зустріч відбулася в особняку Ріната Ахметова. "Причому прилетів Сурков з Криму і по закінченні розмови відразу ж відправився в Москву", - додав він.

"Скажу відверто: я навряд чи ділився б такою інформацією зі ЗМІ, якби Рінат Ахметов дав правдиві або хоча б правдоподібні свідчення про цілі і предмет цієї зустрічі", - сказав прокурор.

Відповідаючи на питання, наскільки Генпрокуратурі вдалося дослідити лінію "Сурков-Ахметов", Донський повідомив: "Не можу дати розгорнуту відповідь. Слідство триває".

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Згідно з даними розслідування Reuters, з 2014 року помічник російського президента Владислав Сурков визначає внутрішню політику промосковської адміністрації в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей і вирішує, хто яку посаду в ній займе.

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