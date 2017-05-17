Сурков зустрічався з Януковичем і Ахметовим під час Майдану – ГПУ

Прокурор у справі Януковича розповів про візити Суркова до Межигір'я, дзвінках Путіну перед розстрілом Майдану і переміщення екс-президента на Росію.
"Слідством доведено: Сурков бачився з Януковичем 20 січня 2014 року, в Межигір'ї. Сурков приїхав туди не пізніше семи вечора і поїхав близько опівночі", - повідомив Донський в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".
За його словами, в Донецьк Сурков прилетів набагато пізніше, 12 лютого, і зустріч відбулася в особняку Ріната Ахметова. "Причому прилетів Сурков з Криму і по закінченні розмови відразу ж відправився в Москву", - додав він.
"Скажу відверто: я навряд чи ділився б такою інформацією зі ЗМІ, якби Рінат Ахметов дав правдиві або хоча б правдоподібні свідчення про цілі і предмет цієї зустрічі", - сказав прокурор.
Відповідаючи на питання, наскільки Генпрокуратурі вдалося дослідити лінію "Сурков-Ахметов", Донський повідомив: "Не можу дати розгорнуту відповідь. Слідство триває".
Згідно з даними розслідування Reuters, з 2014 року помічник російського президента Владислав Сурков визначає внутрішню політику промосковської адміністрації в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей і вирішує, хто яку посаду в ній займе.