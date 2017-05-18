Судді КСУ не змогли ні звільнити Бауліна, ні обрати нового голову суду

Обов'язки голови КСУ з 3 червня буде тимчасово виконувати Віктор Кривенко.

Судді відмовилися звільняти Бауліна, так як це має зробити Порошенко morozzz / Depositphotos

На закритому засіданні Конституційного суду України в четвер, 18 травня, судді не змогли. Їм також не вдалося звільнити із займаних посад в. о. голови суду Юрія Бауліна і суддю Сергія Вдовиченка, повідомляє УНІАН з посиланням на власне джерело в КСУ.

Судді також розглянули кандидатуру Володимира Мойсика, який претендує на посаду голови КСУ, але вона не набрала достатньої кількості голосів.

Вибори голови суду перенесено. З 3 червня обов'язки голови КСУ виконуватиме Віктор Кривенко – як старший за віком суддя. Саме з цієї дати закінчується термін повноважень нинішнього в.о. голови КСУ Бауліна, який, тим не менш, залишиться суддею Конституційного суду.

Баулін та Вдовиченко подавали заяву про відставку, але за їх звільнення проголосувало не менше 12 суддів.

Як пояснив співрозмовник видання, однією з причин, за якими судді не стали звільняти Бауліна й Вдовиченко, стала наявність діючої постанови Верховної Ради України від 24 лютого 2014 року "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді". Парламент констатував, що вони "порушили приписи статей 3, 19, 147-153 Конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції України, порушенням обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина, а також суперечить змісту присяги судді Конституційного суду України, чесному і сумлінному виконанню обов'язків судді Конституційного суду України".

Згідно з цим документом, порушників присяги, призначених за президентською квотою, повинен звільнити саме глава держави.

Нагадаємо, 27 квітня судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко і Станіслав Шевчук ініціювали проведення спеціального засідання КСУ з метою обрання нового голови. Термін повноважень голови КСУ Юрія Бауліна закінчився ще 18 березня, але він продовжує керувати судом у статусі в. о. як старший за віком суддя.

Згідно з регламентом КСУ новий голова суду повинен бути обраний не пізніше ніж через два місяці після закінчення повноважень свого попередника.

Як відомо, шестеро досі діючих суддів КСУ працювали у складі суду на момент винесення рішення про розширення повноважень колишнього президента Віктора Януковича. Це – голова КС Юрій Баулін та судді Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. За даними слідства, вони отримували гроші з "чорної каси" Партії регіонів.

Докладніше читайте в інтерв'ю Оксани Денисової з головою департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".