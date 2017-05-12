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Суд відмовився саджати Мартиненка

12 травня в 13:30

Попереднє рішення суду залишилося в силі.

Николай Мартыненко
Мартиненко залишився на волі
Андрій Товстиженко, DT.UA
Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду м. Києва, який відпустив колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка під особисте поручительство кількох народних депутатів і міністрів. 

Таке рішення суд виніс у п'ятницю. Рішення оголосив головуючий суддя Олег Присяжнюк.

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.

 

За матеріалами: Интерфакс
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Теги суд рішення депутат арешт
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