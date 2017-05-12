Суд відмовився саджати Мартиненка

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Попереднє рішення суду залишилося в силі.

Мартиненко залишився на волі Андрій Товстиженко, DT.UA

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду м. Києва, який відпустив колишнього народного депутата України

під особисте поручительство кількох народних депутатів і міністрів.

Таке рішення суд виніс у п'ятницю. Рішення оголосив головуючий суддя Олег Присяжнюк.

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.