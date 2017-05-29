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Суд у справі про держзраду Януковича перенесли на 16 червня

29 травня в 21:13

Звинувачення наполягало на продовженні засідання, а захист клопотав про перерву.

янукович
Прокуратура дорікнула адвокатам Януковича за затягування процесу
Оболонський районний суд Києва на засіданні в понеділок, 29 травня, оголосив перерву у розгляді по суті кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Наступне судове засідання заплановане на 16 червня, повідомляє "РБК-Україна".

Клопотання про перерву подали адвокати Януковича, в той час як державне обвинувачення наполягало на продовженні засідання. Військовий прокурор Роман Кравченко дорікнув захисту екс-президента-втікача за умисне затягування процесу.

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Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада у справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючи в Росії, Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги Янукович держзрада суд
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