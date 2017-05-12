США готові посилити свою участь у врегулюванні конфлікту в Донбасі – джерела

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Конкретні пропозиції щодо форматів та механізмів переговорів поки не озвучуються.

У Вашингтоні готові посилити свою участь в переговорах по Донбасу

Американська сторона дала зрозуміти Києву, що готова до більшої залученості у процес врегулювання конфлікту на Сході України. Про це у своїй статті дляпише Тетяна Силіна, посилаючись на джерела в АП.

При цьому, автор зазначила, що конкретні пропозиції по форматам і механізмам поки не озвучуються.

"Як стверджують наші джерела на Банковій, американці дали зрозуміти, що готові до більшої залученості до врегулювання конфлікту на Сході України. Правда, поки без озвучення конкретних пропозицій щодо форматів та механізмів. Українська сторона давно вже давала зрозуміти, що не в захваті від паралельного "нормандскому" двостороннього американо-російського треку, уособленням якого і був тандем Нуланд—Сурков", – зазначає Сіліна.

За її словами, питання посилення участі США піднімається давно, але до цих пір, наскільки відомо, цьому вперто противилася європейська частина "нормандського" формату. Певні зрушення в цьому напрямку, як зазначає автор, можливі після швидкого саміту НАТО.

"Експерти стверджують, що багато що буде залежати від зустрічі на його полях Трампа з Меркель. І якщо американцям скажуть, що бажають їх бачити у тому чи іншому форматі, нові формати можуть, нарешті, стати реальністю", – вказує аналітик.

Силіна також зазначила, що згідно інформації DT.UA у Вашингтоні американська сторона (а міністр Клімкін крім Трампа та Пенса зустрівся ще й із заступником помічника президента з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, радником віце-президента з нацбезпеки Андреа Томсоном, політичним директором Держдепу Брайаном Хуком) запевнила, що жодних угод з РФ "за спиною" України заключатитсь не буде.

В той же час, заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Сполучені Штати підтримують переговори в "нормандському форматі", однак не збираються ставати її частиною.

Детальніше про підсумки зустрічей президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим читайте в статті Тетяни Силіної "Трикутник в Овальному кабінеті" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".