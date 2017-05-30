Соціологи склали рейтинг довіри до українських політиків

Найбільше українці довіряють Анатолію Гриценку, який зараз не займає державних посад і не є народним депутатом.

Стало відомо, якому політику найбільше довіряють українці

до українських політиків знаходиться на дуже низькому рівні, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 30% опитаних українців довіряють Анатолій Гриценку, майже кожен п'ятий довіряє Юлії Тимошенко, Андрію Садовому, Вадиму Рабиновичу і Олегу Ляшку. По 16-17% довіряють Вадиму Наливайченку, Петра Порошенку, Юрію Бойку, за 13-14% - Олега Тягнибоку, Володимиру Гройсману, Михеілу Саакашвілі, Юрію Луценку, Андрію Парубію. 11% довіряють Надії Савченко.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, президенту України довіряють 22% громадян, не довіряють – 71,9%, уряду довіряють 12,8%, не довіряють - 81,9%, Національному банку – відповідно 11,7% і 81,5%), Верховній Раді – відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі – відповідно 9,5% і 83,3%, судам – відповідно 7% і 86,6%.