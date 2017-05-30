Шлях до ратифікації асоціації України з ЄС затягнувся через дії Кремля – Порошенко

При цьому президент подякував політикам і народу Нідерландів за ратифікацію асоціації.
Порошенко сказав, що ратифікація асоціації затягнулася через каверзи Кремля
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко зробив виступив із заявою з приводу ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом, в якому подякував верхній і нижній палаті парламенту Нідерландів, прем'єру Марка Рютте і народу Нідерландів. Порошенко також зазначив, що шлях України до ратифікації асоціації виявився довшим, ніж очікувалося через численні капості з боку Кремля.
Раніше повідомлялося, що Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом
. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.
Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
За матеріалами:
DT.UA
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.