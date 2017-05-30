Шлях до ратифікації асоціації України з ЄС затягнувся через дії Кремля – Порошенко

При цьому президент подякував політикам і народу Нідерландів за ратифікацію асоціації.

Порошенко сказав, що ратифікація асоціації затягнулася через каверзи Кремля Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко зробив виступив із заявою з приводу ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом, в якому подякував верхній і нижній палаті парламенту Нідерландів, прем'єру Марка Рютте і народу Нідерландів. Порошенко також зазначив, що шлях України до ратифікації асоціації виявився довшим, ніж очікувалося через численні капості з боку Кремля.

Раніше повідомлялося, що Сенат Нідерландів проголосував за. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.