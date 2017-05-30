Топ Новини
<
>

Шлях до ратифікації асоціації України з ЄС затягнувся через дії Кремля – Порошенко

30 травня в 16:33

При цьому президент подякував політикам і народу Нідерландів за ратифікацію асоціації.

Порошенко1
Порошенко сказав, що ратифікація асоціації затягнулася через каверзи Кремля
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко зробив виступив із заявою з приводу ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом, в якому подякував верхній і нижній палаті парламенту Нідерландів, прем'єру Марка Рютте і народу Нідерландів. Порошенко також зазначив, що шлях України до ратифікації асоціації виявився довшим, ніж очікувалося через численні капості з боку Кремля.

Читайте також: Громадські організації України та Нідерландів закликали голландський Сенат ратифікувати асоціацію
Раніше повідомлялося, що Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Нідерланди Україна асоціація Порошенко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...