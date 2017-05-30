Шість українських політиків мають президентський рейтинг близько 10%

Наступним президентом може стати Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко, Рабинович або Ляшко. Обирайте.

Українці розриваються, кого ж обрати президентом: Тимошенко, Порошенка чи Рабиновича. А може, відразу Ляшка? Ольга Кононенко, ZN.UA

У разіу першому турі за Юлію Тимошенко готові проголосувати 15% респондентів, за Петра Порошенка – 12%, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з уподобаннями, за Юрія Бойка готові віддати голоси 10,2%, за Анатолія Гриценка - 10,1%, за Вадима Рабиновича - 10,1%, за Олега Ляшка - 9,6%.

За Андрія Садового проголосують 7,6% виборців, за Олега Тягнибока - 4,8%.

Соціологічна група "Рейтинг"

Рейтинг інших кандидатів менше 2%.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.