Сенат Нідерландів ратифікував асоціацію України з ЄС

Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Нідерланди стануть останньою країною, яка ратифікувала угоду про асоціацію. Процес ратифікації тривав три роки.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.