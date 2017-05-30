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Сенат Нідерландів ратифікував асоціацію України з ЄС

30 травня в 15:11

Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

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Нідерланди ратифікували асоціацію Україна-ЄС
Flickr/Петро Порошенко
Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Нідерланди стануть останньою країною, яка ратифікувала угоду про асоціацію. Процес ратифікації тривав три роки.

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Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Нідерланди асоціація угода Україна
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