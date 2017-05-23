Савченко закликала Порошенка ветувати скасування закону її імені

За словами депутата, відповідне рішення Верховної Ради безпосередньо порушує статтю 22 Конституції України.

Савченко звернулася до Порошенка з проханням ветувати скасування її закону Адміністрація президента України/Facebook

Народний депутат Надія Савченко підготувала лист на адресу президента України Петра Порошенка, в якому закликає його скористатися правом вето щодо рішення Верховної Ради про фактичне припинення дії так званого "Закону Савченко"

Як пояснює депутат в Facebook, відповідне рішення Верховної Ради від 18 травня по законопроекту №5534 безпосередньо порушує положення Конституції України.

"Голосування у Верховній Раді України 18 травня 2017 року за фактичне припинення дії формули зарахування судом одного дня перебування у слідчому ізоляторі за два дні позбавлення волі, яка була введена Законом України, де я була одним з авторів, напряму порушує дію ст. 22 Конституції України. А саме: "При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод". Звертаю увагу Президента України, як гаранта Конституції України, що вiн повинен застосувати право вето щодо Проекту Закону, який було прийнято 18 травня аби не допустити порушення конституційних прав українців", – зазначила вона.

Савченко також звернулася до Уповноваженого з прав людини з пропозицією скористатися правом на Конституційне подання про невідповідність зазначеного законопроекту Конституції, оскільки в обов'язки омбудсмена входить захист прав людини.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України про порядок зарахування строку попереднього ув'язнення. Законопроект №5534 підтримали 227 народних депутатів.

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні в колонії (так званий "закон Савченко").

Екс-глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв'ю DT.UA зазначила, що через закон Савченко відбувається велика біда. "Шість тисяч осіб вже вийшли з ув'язнення. 90% цих людей — досить вагомі в кримінальному світі люди, які скоїли тяжкі злочини. Потрібно вносити зміни в цей закон", - підкреслила Деканоїдзе.