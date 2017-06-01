САП відкрила кримінальну справу про можливе незаконне збагачення Льовочкіна

Ведення досудового слідства доручено детективам НАБУ.

САП і НАБУ "взялися" за Сергія Льовочкіна

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив відкриття кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення народного депутата, заступника парламентської фракції "Опозиційного блоку"

Відповідаючи на питання про те, чи ведеться досудове розслідування стосовно Льовочкіна, голова САП заявив "Є, ви ж читали Мосійчука, він мій лист опублікував".

23 травня народний депутат Ігор Мосійчук (фракція РПЛ) звернувся до антикорупційних органів і Генпрокуратури із заявою про незаконне збагачення та несплату податків Льовочкіним.

1 червня Мосійчук опублікував у Facebook відповідь голови САП Назара Холодницкого на свою заяву. За його словами, САП відкрила проти Льовочкіна кримінальне провадження, а детективи НАБУ почали досудове слідство.

Facebook/Ігор Мосійчук

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Підготовка подань була обґрунтована ст. 212 Кримінального кодексу України – "Ухилення від сплати податків і зборів", ст. 366-1 – "Декларування недостовірної інформації", ст. 368-2 "Незаконне збагачення".