САП допрацювала подання на зняття імунітету з депутатів Лозового та Дейдея

Луценко повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подання на Лозового та Дейдея на доопрацювання. САП допрацювала.

Холодницький відправив Луценку нові папери на депутатів Радио Свобода

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генпрокурору допрацьовані подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового.

"Вчора були підписані документи, я знову направив відповідні подання генеральному прокурору", - сказав Холодницький журналістам, відповідаючи на питання, допрацювала чи САП подання на зняття недоторканності з двох народних депутатів.

Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова, який вже погодився погасити більше 1 мільйона доларів податкової заборгованості.

Ще два подання на депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея Луценко повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на доопрацювання.