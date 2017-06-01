САП допрацювала подання на зняття імунітету з депутатів Лозового та Дейдея

Луценко повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подання на Лозового та Дейдея на доопрацювання. САП допрацювала.
"Вчора були підписані документи, я знову направив відповідні подання генеральному прокурору", - сказав Холодницький журналістам, відповідаючи на питання, допрацювала чи САП подання на зняття недоторканності з двох народних депутатів.
Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).
Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова, який вже погодився погасити більше 1 мільйона доларів податкової заборгованості.
Ще два подання на депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея Луценко повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на доопрацювання.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,