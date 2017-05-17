Ростовський суд відмовився організовувати відеодопит Януковича 18 травня

У Росії, де ховається екс-президент-утікач, послалися на норми міжнародного права.

Януковичу не вдасться поспілкуватися з українськими прокурорами в четвер Кадр/YouTube

Ростовський обласний суд не організовуватиме відеоконференцію, щоб забезпечити допит екс-президента Українив Оболонському суді Києва, де 18 травня відбудеться засідання по справі про державну зраду.

В РФ послалися на ст. 5 Конвенції про правову допомогу і правові відносинах у цивільних, сімейних і кримінальних справах, так як українська сторона нібито не відправила офіційне звернення про надання міжнародної правової допомоги.

Пос ле отримання відповідного звернення в Ростовському суді пообіцяли розглянути його в установленому законодавством порядку.

У Ростові згадали Конвенцію про міжнародну правову допомогу sudrf.ru

5 травня Оболонський суд викликав Януковича на допит у справі про державну зраду, надавши йому можливість дати свідчення у форматі відеоконференції.

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.