Росія візьме участь у новій зустрічі "нормандської четвірки"

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У Берлін відправиться статс-секретар-заступник голови МЗС РФ.

Росія повертається у "нормандську четвірку" kremlin.ru

Росія візьме участь у зустрічі лідерів країн "" у Берліні, повідомляє " Інтерфакс ".

Статс-секретар-заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін відправиться на зустріч заступників міністрів закордонних справ 30 травня.

У переговорах в "нормандському форматі" беруть участь представники Франції, Німеччини, України та Росії.

"На зустрічі "нормандського формату" у Берліні у вівторок від Росії братиме участь статс-секретар-заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін", - повідомили агентству у відомстві у неділю, 28 травня.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.