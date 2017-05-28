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Росія візьме участь у новій зустрічі "нормандської четвірки"

28 травня в 18:00

У Берлін відправиться статс-секретар-заступник голови МЗС РФ.

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Росія повертається у "нормандську четвірку"
kremlin.ru
Росія візьме участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у Берліні, повідомляє "Інтерфакс".

Статс-секретар-заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін відправиться на зустріч заступників міністрів закордонних справ 30 травня.

У переговорах в "нормандському форматі" беруть участь представники Франції, Німеччини, України та Росії.

"На зустрічі "нормандського формату" у Берліні у вівторок від Росії братиме участь статс-секретар-заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін", - повідомили агентству у відомстві у неділю, 28 травня.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Росія зустріч Франція Берлін Україна МЗС Німеччина
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