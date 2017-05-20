Росія розв'язала війну проти України, тому що вважала її найлегшою з гідних цілей – Коболєв

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Єдино доступною стратегією перемоги України у війні з РФ є введення режиму нульової толерантності до корупції.

Глава "Нафтогазу" розповів, чому Росія напала на Україну schlenger86 / Depositphotos

Кремль зробив Україну об'єктом своєї військової агресії через те, що вона була найлегшою і найпривабливішою з гідних цілей, пише у своїй статті дляголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв

"Ви ніколи не запитували себе: чому Путін вибрав саме нас як об'єкт воєнної агресії? Я поділяю точку зору, що Путіну для втримання влади в РФ потрібні зони перманентного конфлікту для правильної ТБ-картинки всередині. Але чому з усіх можливих варіантів "крестных походов за исконно русскими землями" він вибрав саме Крим і Донбас? У чому причина? Чому не Прибалтику, наприклад?", - задався питанням автор.

На думку Коболєва, Україна уявлялася Москві "найлегшою з достойних цілей".

"Такою ж, як і в січні 2006 року, коли українська державна компанія "Нафтогаз" підписала багатомільярдний контракт зі швейцарською приватною компанією RosUkrEnergo, передавши їй у монопольний контроль найприбутковіші сегменти українського газового бізнесу. І все це за одну ніч переговорів у Москві. Гадаю, ця подія змусила задуматися російську сторону над очевидним запитанням: "А може, вони ще щось готові так само легко віддати?", - відзначає глава "Нафтогазу".

Коболєв підкреслює, що єдино доступною стратегією перемоги України у війні з РФ є реальне введення в країні режиму нульової толерантності до корупції.

Детальніше про захист України від російської агресії і проблему корупції в держкомпаніях читайте в статті Андрія Коболєва "Перемогти себе" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".