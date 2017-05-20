Росія розв'язала війну проти України, тому що вважала її найлегшою з гідних цілей – Коболєв

Єдино доступною стратегією перемоги України у війні з РФ є введення режиму нульової толерантності до корупції.
"Ви ніколи не запитували себе: чому Путін вибрав саме нас як об'єкт воєнної агресії? Я поділяю точку зору, що Путіну для втримання влади в РФ потрібні зони перманентного конфлікту для правильної ТБ-картинки всередині. Але чому з усіх можливих варіантів "крестных походов за исконно русскими землями" він вибрав саме Крим і Донбас? У чому причина? Чому не Прибалтику, наприклад?", - задався питанням автор.
На думку Коболєва, Україна уявлялася Москві "найлегшою з достойних цілей".
"Такою ж, як і в січні 2006 року, коли українська державна компанія "Нафтогаз" підписала багатомільярдний контракт зі швейцарською приватною компанією RosUkrEnergo, передавши їй у монопольний контроль найприбутковіші сегменти українського газового бізнесу. І все це за одну ніч переговорів у Москві. Гадаю, ця подія змусила задуматися російську сторону над очевидним запитанням: "А може, вони ще щось готові так само легко віддати?", - відзначає глава "Нафтогазу".
Коболєв підкреслює, що єдино доступною стратегією перемоги України у війні з РФ є реальне введення в країні режиму нульової толерантності до корупції.
Детальніше про захист України від російської агресії і проблему корупції в держкомпаніях читайте в статті Андрія Коболєва "Перемогти себе" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA