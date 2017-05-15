Регламентний комітет Ради отримав указ Порошенка про припинення українського громадянства Артеменка

Комітет також отримав лист від Артеменка, в якому він просить не розглядати указ Порошенка до рішення суду.

Регламентний комітет Ради обговорить питання позбавлення Андрія Артеменка депутатського мандата Andrey Artemenko / Facebook

Парламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримав указ президента Петра Порошенка пронародного депутата Андрія Артеменка.

Як повідомляють "Українські новини", про це повідомила завідувач секретаріатом комітету Марія Нехоца.

"Надійшов до нас від голови Верховної Ради указ Президента", - сказала вона.

В той же час, комітет отримав лист від Артеменка, в якому повідомляється, що він звернувся з позовом до суду та просить комітет не розглядати указ Порошенка до рішення суду.

Нецоха очікує, що комітет зможе обговорити дане питання на засіданні 17 травня.

Згідно ст. 81 Конституції, повноваження депутата мають бути достроково припинені у разі припинення його українського громадянства. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата Верховна рада приймає за поданням регламентного комітету. Для цього потрібно мінімум 226 голосів.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Артема Артеменка громадянства України.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.