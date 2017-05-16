Рада позбавила мандата депутата Артеменка

За рішення проголосували 244 депутатів.

У Артеменко відібрали депутатський мандат Andrey Artemenko / Facebook

Верховна Рада затвердила проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка.

Відповідне рішення підтримали 244 парламентарі. При цьому 15 утрималися, а 69 не голосували. "За" прогосоловалі 102 депутата "БПП", 67 депутатів "Народного фронту", 20 депутатів "Самопомочі", 18 депутатів "Радикальної партії" і 7 депутатів "Батьківщини". Представники "Опозиційного блоку", "Волі народу" і "Відродження" або не голосували, або утрималися.

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Раніше Комітет з питань регламенту Верховної Ради затвердив проект постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка і рекомендував парламентарям розглянути його у сесійній залі.

Спікер парламенту Андрій Парубій сказав, що поставить на голосування питання про позбавлення мандата народного депутата Андрія Артеменка після рішення комітету Ради з питань регламенту.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Андрія Артеменка громадянства України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера повідомив, що позбавлений українського громадянства Андрій Артеменко може ходити на роботу в Раду, поки парламент не припинить його повноважень.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.